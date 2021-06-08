"Это уже перебор": в Днепре жестко отомстили автохаму (фото)

В Днепре на Тополе автохаму отомстили сбросив на него с окна многоэтажки банку с краской.

Об этом 7 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вый Днепр".

Сообщается, что неизвестный на легковом авто парковался у подъезда и его не один раз просили парковать его авто в другом месте. Так, на третий раз житель многоэтажки не стал говорить с водителем, а сбросил на его авто, предположительно бутыль с краской.

Фото с места событий:

В сети не оставили без внимания данную новость.

"Не известно что там за ситуация... но если человек не понимает... то краска в помощь", — написал пользователь Михаил.

"Не очень видно. Он преградил вход? Или просто кому-то машина не нравится", — написал пользователь Иван Иванов.

"По-моему это уже перебор", — высказалась пользователь Светлана.

"Судя по фото там не банка была ибо стекло б треснуло. Точно пакет", — прокомментировали пользователь под ником НикНик.

"Два быдла! Один черт паркуется, второй черт кидает х**ню! Каждому штраф в**бать по 10-20к, и первый бы парковался, а второй и бычки в баночку собирал", — написал пользователь под ником O.D.

"А он что то нарушил? Может надо было обратиться куда следует", — написал пользователь Андрей Кисельов.

"Метко попали и аэрография подходит к стилю владельца тазика", — по иронизировал пользователь Юрий Александрович.

"Птичка накакала", — написал пользователь под ником AleX_FZS.

"Аист американо уронил", — пошутил пользователь Vaha K.

Напомним, что 8 июня в Днепре произошла тройная авария, в результате которой медпомощь потребовалась двоим пострадавшим.