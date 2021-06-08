Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами
Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
"Что ты несешь?" Украинцы бурно обсуждают "большое садоводство" Зеленского
"Что ты несешь?" Украинцы бурно обсуждают "большое садоводство" Зеленского

"Это уже перебор": в Днепре жестко отомстили автохаму (фото)

"Это уже перебор": в Днепре жестко отомстили автохаму (фото)
10:42 Сегодня Телеграф

В Днепре на Тополе автохаму отомстили сбросив на него с окна многоэтажки банку с краской.

Об этом 7 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вый Днепр".

Сообщается, что неизвестный на легковом авто парковался у подъезда и его не один раз просили парковать его авто в другом месте. Так, на третий раз житель многоэтажки не стал говорить с водителем, а сбросил на его авто, предположительно бутыль с краской.

Фото с места событий: 

днепр авто

В сети не оставили без внимания данную новость. 

"Не известно что там за ситуация... но если человек не понимает... то краска в помощь", — написал пользователь Михаил.

скрин

"Не очень видно. Он преградил вход? Или просто кому-то машина не нравится", — написал пользователь Иван Иванов.

скриншот

"По-моему это уже перебор", — высказалась пользователь Светлана.

пользователь комент

"Судя по фото там не банка была ибо стекло б треснуло. Точно пакет", — прокомментировали пользователь под ником НикНик.

скриншот комент

"Два быдла! Один черт паркуется, второй черт кидает х**ню! Каждому штраф в**бать по 10-20к, и первый бы парковался, а второй и бычки в баночку собирал", — написал пользователь под ником O.D.

"А он что то нарушил? Может надо было обратиться куда следует", — написал пользователь Андрей Кисельов.

коменты

"Метко попали и аэрография подходит к стилю владельца тазика", — по иронизировал пользователь Юрий Александрович.

скриншот коментарий пользователя

"Птичка накакала", — написал пользователь под ником AleX_FZS.

скриншот коментарий пользователя днепр

"Аист американо уронил", — пошутил пользователь Vaha K.

скриншот коментарий пользователя днепр авто

Напомним, что 8 июня в Днепре произошла тройная авария, в результате которой медпомощь потребовалась двоим пострадавшим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 326

Все по теме:

Днепр, Авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
02 "Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
03 "Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
04 Ждем видео с извинениями: жительница Чугуева оскорбила украинских военных
05 Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без обсуждения &quot;Северного потока-2&quot; не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
Без обсуждения "Северного потока-2" не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
&quot;Это уже перебор&quot;: в Днепре жестко отомстили автохаму (фото)
"Это уже перебор": в Днепре жестко отомстили автохаму (фото)
У Зеленского объяснили, почему США не сдадут Украину в объятия Путину
У Зеленского объяснили, почему США не сдадут Украину в объятия Путину
Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)
Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь