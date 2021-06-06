Машины разбиты в хлам: эксклюзивные фото и видео ДТП с пострадавшими на Дружбы народов в Киеве

В ночь на 6 июня в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП: столкнулись сразу три машины.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте.

Сообщается, что инцидент произошел на бульваре Дружбы народов, неподалеку от заезда на мост имени Патона. Столкнулись БМВ Х-5 и два Форда Фьюжн разных комплектаций.

По словам водителя БМВ, он ехал в сторону левого берега по бульвару и внезапно с правой стороны выехала машина красного цвета. Водитель, сидевший за ее рулем, возможно, решил развернуться через сплошную линию разметки, игнорируя ПДД. По касательной машина зацепила БМВ, после чего вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим Фордом лоб в лоб.

Водителя и пассажира второго Форда доставили в больницу.

В то время, как водитель первого Форда имел признаки опьянения, но в освидетельствовании отказался.

Согласно неподтвержденным данным, свидетели также сообщали о ребенке, который находился в одной из машин.

Кадры, снятые на месте инцидента:

Видео с места событий:

Напомним, что 5 июня в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Берестейская" загорелся автомобиль.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"