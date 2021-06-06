Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Машины разбиты в хлам: эксклюзивные фото и видео ДТП с пострадавшими на Дружбы народов в Киеве

Машины разбиты в хлам: эксклюзивные фото и видео ДТП с пострадавшими на Дружбы народов в Киеве
09:01 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

В ночь на 6 июня в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП: столкнулись сразу три машины.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте.

Сообщается, что инцидент произошел на бульваре Дружбы народов, неподалеку от заезда на мост имени Патона. Столкнулись БМВ Х-5 и два Форда Фьюжн разных комплектаций.

По словам водителя БМВ, он ехал в сторону левого берега по бульвару и внезапно с правой стороны выехала машина красного цвета. Водитель, сидевший за ее рулем, возможно, решил развернуться через сплошную линию разметки, игнорируя ПДД. По касательной машина зацепила БМВ, после чего вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим Фордом лоб в лоб.

Водителя и пассажира второго Форда доставили в больницу.

В то время, как водитель первого Форда имел признаки опьянения, но в освидетельствовании отказался.

Согласно неподтвержденным данным, свидетели также сообщали о ребенке, который находился в одной из машин.

Кадры, снятые на месте инцидента:

ДТП Дружбы народов мост Патона ночью 06.06.2021

ДТП Дружбы народов мост Патона

Дружбы народов мост Патона

киев дтп

Киев ДТП Дружбы народов мост Патона

авария Дружбы народов мост Патона

киев авария

ДТП киев ночью 06.06.2021

авария киев ночью 06.06.2021

авто ДТП Дружбы народов мост Патона

БМВ ДТП Дружбы народов мост Патона

машина ДТП Дружбы народов мост Патона

авария Дружбы народов мост Патона киев

Видео с места событий:

Напомним, что 5 июня в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Берестейская" загорелся автомобиль. 

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,258

Все по теме:

Киев, ДТП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
05 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аварийные пристани &quot;родной гавани&quot;: туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь