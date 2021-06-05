В Киеве на ходу сгорел автомобиль: видео инцидента попало в сеть

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Берестейская" загорелся автомобиль.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

"На пр. Победы в сторону центра на ходу загорелся и полностью сгорел Citroen. Надеемся что обошлось без пострадавших", - пишет "Київ Оперативний"

Сообщается, что к месту происшествия прибыли спасатели.





Как сообщалось ранее, в Киеве на Бориспольской трассе "гонщик" на автомобиле Volkswagen на большой скорости врезался в автомобиль Mazda, в котором ехала в отпуск семья.

Однако сам водитель Volkswagen заявил, что никаких гонок не было, а автомобиль находился на обкатке. Тем не менее, пользователи сети все равно раскритиковали водителя за то, что тот совершил обкатку уже выехав на оживленную дорогу.