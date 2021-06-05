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Авто перевернулось и проехало так еще 70 метров: ночные гонки в столице закончились аварией (фото)

Авто перевернулось и проехало так еще 70 метров: ночные гонки в столице закончились аварией (фото)
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф dtp.kiev.ua

В Киеве на Бориспольской трассе в ночь на субботу, 5 июня, "гонщик" устроил серьезное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

 По данным канала, "гонщик" на автомобиле Volkswagen на большой скорости врезался в автомобиль Mazda, в котором ехала в отпуск семья.

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"После чего мазда ударилась в отбойник и перевернулась, пролетев 70 метров на крыше", - говорится в сообщении.

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Благодаря тому, что все пассажиры перевернувшегося авто были пристегнуты ремнями безопасности, они сильных травм не получили.

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"Водителя VW забрала скорая предварительно с переломом таза", - говорится в информации.

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Как сообщалось, в Киеве 1 июня на перекрестке проспектов Оболонского и Бандеры столкнулись "Fiat Seat" и "Renault", в результате чего последний перевернулся.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

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Киев, ДТП, Пострадавшие, Гонщик, Бориспольская трасса.
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