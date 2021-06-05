Машину внезапно понесло через три полосы: в сети опубликовали видео ДТП с опрокидыванием на Бориспольской трассе

В сети опубликовали видеозапись момента ДТП с опрокидыванием автомобиля, произошедшего в Киеве на Бориспольской трассе в ночь на субботу, 5 июня, в которой возлагали вину на якобы "ночного гонщика".

В частности, в субботу днем видео опубликовал местный Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

При этом один из читателей сообщил, что ДТП произошло по причине того, чтоу машины произошла техническая неисправность.

Он же опубликовал позицию представителей автомобиля Volkswagen, который и совершил ДТП:

При этом другие читатели раскритиковали их за то, что проводили "обкатку" автомобиля на трассе с оживленным движением и не проверили автомобиль заранее:

Как сообщалось, в ночь на 5 июня в Одессе случилось страшное ДТП: авто смяло и накрыло столбом.