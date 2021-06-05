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Суббота, 05.06.2021
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Авто смяло и накрыло столбом: ночью в Одессе случилось страшное ДТП (видео последствий)

Авто смяло и накрыло столбом: ночью в Одессе случилось страшное ДТП (видео последствий)
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В Одессе, около трех часов ночи субботы, 5 июня, произошло ДТП с участием BMW, в результате чего 18-летнюю пассажирку зажало в машине.

Как рассказали в Telegram-канале "Одесса как она есть", авария произошла на Приморской. Пострадавшую девушку пришлось доставать из искореженной машины спасателям. В момент аварии в салоне "немца" сидела еще одна 23-летня девушка и 35-летний водитель , который оказался иностранцем, гражданином Великобритании. Всех участников аварии медики скорой забрали в больницу.

Как уточняют в Telegram-канале "Х**вая Одесса", больше всех пострадала именно 18-летняя девушка. В машине полицейские нашли две железные коробочки из-под конфет с содержимым белого цвета. При этом водитель отказался сдавать кровь на опьянение – наркотическое и алкогольное.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе на улице Краснова едва не произошло ДТП по вине пассажира, который сбежал из "кареты" скорой помощи.

Также на трассе "Одесса - Южный", неподалеку от остановки Фонтанка-3, произошла авария с фурой, в результате чего она перевернулась и перекрыла дорогу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 166

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Одесса, ДТП, BMW, Видео, Пострадавшие, Аварии.
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