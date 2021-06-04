В Одессе пассажир скорой выпрыгнул на ходу и пытался попасть под колеса (видео)

В Одессе на ул. Краснова едва не произошло ДТП по вине пассажира, который сбежал из "кареты" скорой помощи.

Об этом сообщают в местной группе "Одесса INFO".

Автор поста пишет о том, что герой видео - неизвестный мужчина - 3 июня сбежал из машины скорой, которая после странного поступка пассажира, как видно на записи, останавливается посреди дороги. Далее беглец пытается броситься под движущуюся машину. Но, к счастью, бдительный водитель ехал медленно и успел затормозить, прежде чем сбить человека.

В комментариях люди рассуждают о мотивах героя, которые остаются непонятными, и предполагают, что, быть может, его везли в учреждение психоневрологической помощи.

Напомним, в Харькове на окружной дороге произошло летальное ДТП: автомобиль Volkswagen Passat влетел в биллборд и взорвался.