У водителя не было шансов: в Харькове машина на скорости влетела в билборд и загорелась (видео)

В Харькове на окружной дороге произошло летальное ДТП: автомобиль Volkswagen Passat влетел в биллборд и взорвался.

Об этом 29 мая сообщили в местном Телеграм-канале "ТРУХА Харьков".

Сообщается, что инцидент произошел между улицей Алексеевкой и ТЦ ЛОСКом. Из-за столкновения с билбордом автомобиль, в котором находился человек, взорвался и загорелся.

В результате аварии водитель транспортного средства скончался на месте.

Подробности произошедшего на данный момент выясняют эксперты.

Видео на месте инцидента, снятое очевидцами:

Напомним, что 29 мая, под Днепром произошла авария с участием тягача, в результате чего четверо человек – водитель и трое пассажиров – погибли.