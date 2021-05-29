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Суббота, 29.05.2021
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У водителя не было шансов: в Харькове машина на скорости влетела в билборд и загорелась (видео)

У водителя не было шансов: в Харькове машина на скорости влетела в билборд и загорелась (видео)
17:09 Сегодня Телеграф

В Харькове на окружной дороге произошло летальное ДТП: автомобиль Volkswagen Passat влетел в биллборд и взорвался.

Об этом 29 мая сообщили в местном Телеграм-канале "ТРУХА Харьков".

Сообщается, что инцидент произошел между улицей Алексеевкой и ТЦ ЛОСКом. Из-за столкновения с билбордом автомобиль, в котором находился человек, взорвался и загорелся.

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В результате аварии водитель транспортного средства скончался на месте.

Подробности произошедшего на данный момент выясняют эксперты.

Видео на месте инцидента, снятое очевидцами:

Напомним, что 29 мая, под Днепром произошла авария с участием тягача, в результате чего четверо человек – водитель и трое пассажиров – погибли.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, ДТП, Харьков.
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