Под Днепром грузовик подмял под себя вылетевшую на встречку Toyota: много погибших (фото)

Едва за полночь субботы, 29 мая, подДнепром произошло ДТП с участием тягача, в результате чего четверо человек – водитель и трое пассажиров – погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепровской области.

Так, на трассе "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" лоб в лоб столкнулись Toyota RAV4 и самосвал. Судя по фото, грузовик в прямом смысле практически раздавил легковушку.

В результате ДТП погибли 4 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4 - женщины 1992 и 1997 года рождения и мужчины 1961 и 1984 рождения.

Спасатели с помощью специнструмента достали тела из искореженной машины.

Как рассказали в полиции Днепропетровской области, 40-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Fort KARGO.

Как сообщал "Телеграф", ранее на въезде в Киев столкнулись шесть грузовиков.