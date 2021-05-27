На въезде в Киев произошло ДТП с участием Нацгвардии: столкнулись 6 грузовиков (фото, видео)

Масштабное ДТП с пострадавшими произошло на Бориспольском шоссе на въезде в Киев со стороны Борисполя в четверг, 27 мая, днем: друг друга "догнали" сразу шесть грузовых автомобилей, два из которых – Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщают Telegram-каналы "Київ Оперативний" и Патрульной полиции Киева.

Согласно опубликованному видео, пять грузовых автомобилей не смогли вовремя затормозить на мокрой после дождя дороге и врезались друг в друга, а шестой – сумел немного отвернуть, однако все равно задел остановившийся впереди автомобиль.

При этом наибольшие повреждения получил пятый по счету автомобиль: от удара у него отлетело колесо, а кабину искорежило. При этом пострадал находившийся в ней водитель: сам он не мог выбраться из смятой кабины и на момент записи видео ему пытались оказать помощь сотрудники Нацгвардии.

О количестве пострадавших в ДТП, как и о полученных во время аварии травмах не сообщается. Лишь в патрульной полиции подтверждают их наличие, а также публикую фото, на котором уже сотрудники ГСЧС работают над извлечением застрявшего в больше всего пострадавшей фуре водителя.

Также неизвестны причины ДТП, в частности, почему совершил внеплановую остановку водитель первого грузовика, в который впоследствии врезались два "нацгвардейца", а уже в них - еще три фуры.

Как сообщалось, в ночь на 26 мая в Киеве на перекрестке проспекта Оболонский и улицы Степана Бандеры произошло ДТП с пострадавшими при участии 4 автомобилей.