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Четверг, 27.05.2021
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За сбившую подростка на тротуаре женщину внесли залог 182 тысячи гривен, на лечение парня выдали 15 тысяч

За сбившую подростка на тротуаре женщину внесли залог 182 тысячи гривен, на лечение парня выдали 15 тысяч
22:47 Сегодня Телеграф

Менее суток потребовалось семье виновницы аварии на ул. Богуна в Виннице Натальи Дзись, чтобы собрать почти 182 тысячи гривен, необходимых выложить в качестве залога. Сегодня деньги были внесены, а женщина вышла из СИЗО и ближайшие два месяца следствия проведет под домашним арестом. В это время на лечение мальчугана, которого нетрезвая дама за рулем внедорожника отправила на больничную койку, семья выделила не более 15 тысяч гривен.

 Чтобы спасти 13-летнего Андрея Тарасюка и провести ему дорогостоящие операции, средства собирают неравнодушные люди.

- Это значит, что виновница ДТП будет находиться два месяца дома в браслетах, без права выйти даже за порог, - пояснила журналистам сайта «20 минут» адвокат пострадавшей стороны Снежана Чубенко. - Также у Натальи Дзись изъяли два загранпаспорта.

 

По словам адвоката, состояние пострадавшего мальчика остается тяжелым. Его семья уже потратила на лечение больше 100 000 гривен. В дальнейшем Андрея ждет еще одна операция на головном мозге, предстоит пластиной закрывать полость черепа - это еще 28000 гривен. Мальчика ввели в медикаментозную кому, чтобы он не чувствовал боли.

Примечательно, что во время заседания суда выяснилось, что водитель страдает алкоголизмом и находится на учете у нарколога. В момент наезда на юного пешехода, в 10 часов утра понедельника, уровень алкоголя в ее крови превышал допустимую норму в 16 раз.

Семью Андрея Тарасюка можно поддержать, перечислив средства на банковскую карту его сестры - Приватбанк: 5168 7573 6224 0857. Получатель Тарасюк Марина Сергеевна

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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ДТП, Винница, Залог.
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