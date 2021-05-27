За сбившую подростка на тротуаре женщину внесли залог 182 тысячи гривен, на лечение парня выдали 15 тысяч

Менее суток потребовалось семье виновницы аварии на ул. Богуна в Виннице Натальи Дзись, чтобы собрать почти 182 тысячи гривен, необходимых выложить в качестве залога. Сегодня деньги были внесены, а женщина вышла из СИЗО и ближайшие два месяца следствия проведет под домашним арестом. В это время на лечение мальчугана, которого нетрезвая дама за рулем внедорожника отправила на больничную койку, семья выделила не более 15 тысяч гривен.

Чтобы спасти 13-летнего Андрея Тарасюка и провести ему дорогостоящие операции, средства собирают неравнодушные люди.

- Это значит, что виновница ДТП будет находиться два месяца дома в браслетах, без права выйти даже за порог, - пояснила журналистам сайта «20 минут» адвокат пострадавшей стороны Снежана Чубенко. - Также у Натальи Дзись изъяли два загранпаспорта.

По словам адвоката, состояние пострадавшего мальчика остается тяжелым. Его семья уже потратила на лечение больше 100 000 гривен. В дальнейшем Андрея ждет еще одна операция на головном мозге, предстоит пластиной закрывать полость черепа - это еще 28000 гривен. Мальчика ввели в медикаментозную кому, чтобы он не чувствовал боли.

Примечательно, что во время заседания суда выяснилось, что водитель страдает алкоголизмом и находится на учете у нарколога. В момент наезда на юного пешехода, в 10 часов утра понедельника, уровень алкоголя в ее крови превышал допустимую норму в 16 раз.

Семью Андрея Тарасюка можно поддержать, перечислив средства на банковскую карту его сестры - Приватбанк: 5168 7573 6224 0857. Получатель Тарасюк Марина Сергеевна

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