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Пьяное ДТП в Виннице: у женщины, сбившей на авто 13-летнего парня, уровень алкоголя в крови превышал норму в 16 раз - подробности

Пьяное ДТП в Виннице: у женщины, сбившей на авто 13-летнего парня, уровень алкоголя в крови превышал норму в 16 раз - подробности
14:40 Сегодня Телеграф

В понедельник, 24 мая, около 10:00 утра в Виннице на улице Ивана Богуна произошло дорожно-транспортное происшествие, которое едва не стало роковым для 13-летнего прохожего. 43-летняя винничанка на внедорожнике Haval на огромной скорости не справилась с управлением: автомобиль выехал на тротуар, где столкнулся с забором, а затем налетел на подростка, шедшего в попутном направлении. Понятное дело, мальчик не мог видеть, что творится за его спиной. Пострадавшего Андрея Тарасюка госпитализировали и сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации областной детской больницы.

Виновница ДТП в момент аварии была пьяна. И не просто после "бокала шампанского". "Досудебным расследованием установлено, что женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила пресс-служба винницкой полиции. - Уровень алкоголя в ее организме превышал допустимую норму в 16 раз".

При этом случайных свидетелей происшествия и прибывших на ЧП полицейских она уверяла, что трезвая.

"От нее несло перегаром. Она еле ворочала языком и ногах не держалась. Ее под руки водили муж и полицейский. Но кричала, что "трезвая, это ваш брат пьян". Он шел по тротуару в школу. От удара его бросило на арматуру и один кусок застрял в голове. Оттуда его снимали медики "скорой". Все было кровью залито", - рассказала Gazeta.ua сестра пострадавшего Марина Тарасюк. 

Медики никаких прогнозов относительно состояния мальчика пока не дают. Накануне ему провели 5-часовую нейрохирургическую операцию. Кроме черепно-мозговой травмы он получил многочисленные переломы рук и ног. Семье ребенка для его восстановления понадобятся немалые средства. Потому земляки сразу обратились за помощью к неравнодушным людям.

"Тарасюк Андрей, 13 лет, золотой, добрый, отзывчивый ребенок, хороший друг, спортсмен. Андрей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Очень надеемся и верим, что Андрей преодолеет все, семье желаем сил и терпения. Надеемся, очень надеемся на справедливое наказание виновницы. Если кто-то имеет возможность, присоединяйтесь к помощи для Андрея молитвами, средствами (карта сестры на фото), кто чем может" – такой призыв опубликовала в Фейсбуке Ирина Доценко.

Полиция задержала правонарушительницу в процессуальном порядке, до избрания меры пресечения она находилась в изоляторе временного содержания. Совершившей ДТП женщине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Следователи обратились с ходатайством в суд об избрании ей на время досудебного расследования в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Что о ней известно? На видео, сделанном на месте ДТП, винничане узнали Наталью Дзись, которая, кстати, проживает неподалеку от травмированного ею мальчугана. Она – частный предприниматель. Как выяснилось, это не первое ее правонарушение.

Сегодня, 26 мая, в винницком суде ей избирают меру пресечения.

"Время выйти из ФБ и показать свою поддержку родителям и ребенку, который борется за жизнь! Если ее отмажут - завтра это может быть ваш ребенок! – призвала горожан Екатерина Шрамко. - Хорошо помним, как по такой же причине были искалечены жизни Иванки и Вани Скоркиных - суды до сих пор затягиваются по таким же известным причинам".

Примечательно, что выносить решение предстояло судье, который всего год назад буквально "погрозил пальчиком" нарушительнице ПДД. Об этом в комментариях написал Владимир Затайдух: "Ну, что, это уже как карма для судьи Гриневич... в 2020 году он судил эту барышню и снова в 2021 будет ее судить...".

"Завтра в 11:30 судья Гриневич будет избирали меру пресечения пьяни. Год назад этот судья дал штраф 340 грн. за ДТП, которое она совершила и уехала с места происшествия" – подтверждает Елена Цыганкова.

"Судья учел, что она раскаялась" – поясняет мягкость судебного решения Таисия Гайда.

Не удивительно, что люди переживают, не удастся ли Наталье Дзись и в этот раз избежать ответственности: "Прошлый раз обошлось без жертв, через год - искалеченное дитя, неужели судья будет ждать утраченной жизни, чтобы вынести справедливый приговор? А этой "личности" хоть бы что, даже не поцарапалась" – написала в соцсети Наталья Хрущак.

"Конечно будет, - предполагает Виталий Шаман. - Дети судьи пешком не ходят, и сам он пешком не ходит, а построить имение хочет.

Масштабы коррупции даже трудно представить. Почитайте предмет иска: о том, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - ни слова".

"Возле сына всю ночь был отец. Ночью Андрей проснулся на несколько минут, спросил у врача "Кто это?", попросил воды и снова уснул. Кости повредили кору головного мозга, неизвестно, будут ли осложнения. Ногу зашили, но выбитое плечо не вправляли, потому что нет возможности", – рассказала журналистам Марина Тарасюк.

Винницкий городской суд принял решение взять под стражу на период предварительного расследования 43-летнюю винничанку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на 13-летнего подростка.

По результатам судебного рассмотрения следственный судья постановил применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней и определил залог в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 181 600 гривен.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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ДТП, Скандал, Винница, Суд, Резонанс.
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