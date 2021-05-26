Пытался "проскочить" на красный: в аварии в Киеве разбилось сразу четыре авто (эксклюзивные фото)

В ночь на 26 мая в Киеве на перекрестке проспекта Оболонский и улицы Степана Бандеры произошло ДТП при участии 4 автомобилей. В результате чего пострадал человек.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте событий.

Авария произошла при участии 4 машин: Skoda, Renault, Volkswagen и Toyota.

По предварительным данным ДТП произошло, когда со стороны Левого берега ехал Volkswagen. По словам других участников аварии, он намеревался "проскочить" перекресток на красный свет. В первую очередь по касательной он зацепил Renault, который выезжал со стороны Оболони по направлению к рынку. После этого на всей скорости влетел в проезжающую Skoda, которую отбросило на Toyota.

В результате больше все травм получил водитель малолитражки, которого пришлось доставать спасателям перед госпитализацией.

Детали инцидента устанавливаются экспертами.

Кадры с места происшествия:

Напомним, что 25 мая под Одессой произошло смертельное ДТП с участием автомобиля, в салоне которого находилась многодетная семья. Женщина-водитель погибла.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"