Пытался "проскочить" на красный: в аварии в Киеве разбилось сразу четыре авто (эксклюзивные фото)

В ночь на 26 мая в Киеве на перекрестке проспекта Оболонский и улицы Степана Бандеры произошло ДТП при участии 4 автомобилей. В результате чего пострадал человек.
Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте событий.
Авария произошла при участии 4 машин: Skoda, Renault, Volkswagen и Toyota.
По предварительным данным ДТП произошло, когда со стороны Левого берега ехал Volkswagen. По словам других участников аварии, он намеревался "проскочить" перекресток на красный свет. В первую очередь по касательной он зацепил Renault, который выезжал со стороны Оболони по направлению к рынку. После этого на всей скорости влетел в проезжающую Skoda, которую отбросило на Toyota.
В результате больше все травм получил водитель малолитражки, которого пришлось доставать спасателям перед госпитализацией.
Детали инцидента устанавливаются экспертами.
Кадры с места происшествия:
Напомним, что 25 мая под Одессой произошло смертельное ДТП с участием автомобиля, в салоне которого находилась многодетная семья. Женщина-водитель погибла.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"