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Пытался "проскочить" на красный: в аварии в Киеве разбилось сразу четыре авто (эксклюзивные фото)

Пытался "проскочить" на красный: в аварии в Киеве разбилось сразу четыре авто (эксклюзивные фото)
08:54 Сегодня Телеграф

В ночь на 26 мая в Киеве на перекрестке проспекта Оболонский и улицы Степана Бандеры произошло ДТП при участии 4 автомобилей. В результате чего пострадал человек.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте событий.

Авария произошла при участии 4 машин: Skoda, Renault, Volkswagen и Toyota.

По предварительным данным ДТП произошло, когда со стороны Левого берега ехал Volkswagen. По словам других участников аварии, он намеревался "проскочить" перекресток на красный свет. В первую очередь по касательной он зацепил Renault, который выезжал со стороны Оболони по направлению к рынку. После этого на всей скорости влетел в проезжающую Skoda, которую отбросило на Toyota. 

В результате больше все травм получил водитель малолитражки, которого пришлось доставать спасателям перед госпитализацией.

Детали инцидента устанавливаются экспертами. 

Кадры с места происшествия:

ДТП Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021

ДТП Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021 авто

ДТП Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021 авария

ДТП Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021 место аварии

ДТП Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021 автомобиль

авария Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021

место аварии Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021

машины в аварии Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021

фото ДТП Оболонский проспект/Бандеры ночью Киев 26.05.2021

Напомним, что 25 мая под Одессой произошло смертельное ДТП с участием автомобиля, в салоне которого находилась многодетная семья. Женщина-водитель погибла.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Украина, ДТП.
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