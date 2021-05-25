В аварии под Одессой разбилась многодетная семья с детьми: данные о жертвах и фото

Под Одессой произошло смертельное ДТП с участием автомобиля, в салоне которого находилась многодетная семья. Женщина-водитель погибла.

Об этом сообщают "Новости Одессы".

Авария случилась на старой трассе возле Южного, в районе поворота на Сычавку. В указанном месте столкнулись Жигули, в котором находилась многодетная семья и Toyota Hiace.

Женщина водитель от полученных травм скончалась, дети находятся в больнице.

Как сообщал "Телеграф", ранее в смертельной аварии на Одесской трассе с участием Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz C-Class поздним вечером в пятницу, 21 мая, погибли два человека – военнослужащий, сидевший за рулем Chevrolet, и пассажир Mercedes.

Также в ночь на 19 мая на Львовщине в селе Козева Стрыйского района произошло ДТП: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате аварии погибли 2 человека.