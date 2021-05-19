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На Львовщине на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто, двое человек погибли (фото)
На Львовщине на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто, двое человек погибли (фото)

На Львовщине на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто, двое человек погибли (фото)

На Львовщине на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто, двое человек погибли (фото)
13:10 Сегодня Телеграф

В ночь на 19 мая на Львовщине в селе Козева Стрыйского района произошло ДТП: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто "Renault Kangoo" с автовозом "Scania" и автомобилем "Chevrolet Cruze". В результате аварии погибли 2 человека.

Об этом 19 мая сообщили ГУ ГСЧС Львовщины.

Около 23:38 в ГСЧС сообщили об инциденте, после чего на место выехала бригада спасателей.

Сообщается о двух погибших: водителе и пассажирке 1978 года рождения, ехавших на авто "Renault Kangoo".

Сотрудники ГСЧС при помощи гидравлических ножниц и домкрата деблокировали погибших из автомобиля и отключили аккумуляторную батарею.

ДТП

на Львовщине в селе Козева Стрыйского района произошло ДТП: натрассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто

на Львовщине в селе Козева Стрыйского района произошло на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто

на львовщине ДТП

По данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 42-летний житель Червонограда, выехал на встречную полосу на "Reno Kangoo", где столкнулся со встречным грузовиком "Scania" под управлением 61-летнего жителя с. Голики Славутского района Хмельницкой области.

После этого столкновения легковушка столкнулась еще с автомобилем "Chevrolet Cruze", за рулем которого находился житель Закарпатья в возрасте 33 года. Об этом сообщили в полиции Львовщины.

По факту инцидента завели уголовное дело по статье за "нарушение ПДД", которая предусматривает до 3-8 лет за решеткой с лишением прав на 3 года.

ДТП на Львовщине 3 авто

авария

Напомним, что 19 мая, на шоссе на окраине Киева столкнулась легковушка с мотоциклом, в результате чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Львов, Козева.
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