Мотоциклист отлетел далеко вперед мертвым: ночью в Киеве случилась жуткая авария (эксклюзивные фото 18+)

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07:54 Сегодня Телеграф Фото: telegraf.com.ua

В ночь на среду, 19 мая, на Столичном шоссе на окраине Киева столкнулась легковушка с мотоциклом, вследствие чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

Фото с места событий предоставил корреспондент "Телеграфа".

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Отмечается, что инцидент случился неподалеку от санатория "Октябрь". По предварительным данным, мотоцикл Hyundai ехал по направлению из Киева и собирался повернуть на перекресток налево, когда в него влетела несущаяся со стороны Обухова Honda.

Участок дороги хорошо освещался и по правилам легковушка должна пропустить мотоцикл, но по неизвестным причинам не сделал этого.

Мотоциклист смял заднюю дверцу машины и улетел далеко от нее в сторону, упав уже мертвым. Авто от удара развернуло на 180 градусов. Как видно на фото, двери просто снесло:

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщал "Телеграф", в начале недели на Одесской трассе под Киевом случилось ДТП сразу с пятью авто.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Киев, ДТП, Погибшие, Мотоциклист.
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