Неуправляемое авто крушило все на своем пути: на Одесской трассе грузовик раздавил легковушку (эксклюзивные фото)

В понедельник, 17 мая, на трассе "Киев-Одесса" возле поселка Вита-Почтовая столкнулись сразу пять автомобилей.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
Предварительно установлено, что водитель МАЗа увидел впереди затор и попытался притормозить, но по его словам, у него отказали тормоза, а потому неуправляемый грузовик начал крушить все на своем пути.
Первым попал под раздачу эвакуатор "Mercedes", затем досталось внедорожнику "Jeep" и легковушке "Renault". Оставить многотонную машину смог лишь другой грузовик-бетоновоз.
Наиболее сильно досталось легковушке, ведь ее по сути смяло в лепешку между двумя грузовиками.
Водителя Рено госпитализировали в тяжелом состоянии, остальные участники ДТП от помощи врачей отказались.
Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель наехал на оборвавшиеся провода троллейбусной линии, отчего машину подбросило в воздух на ровном месте.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".