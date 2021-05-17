Неуправляемое авто крушило все на своем пути: на Одесской трассе грузовик раздавил легковушку (эксклюзивные фото)

В понедельник, 17 мая, на трассе "Киев-Одесса" возле поселка Вита-Почтовая столкнулись сразу пять автомобилей.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Предварительно установлено, что водитель МАЗа увидел впереди затор и попытался притормозить, но по его словам, у него отказали тормоза, а потому неуправляемый грузовик начал крушить все на своем пути.

Первым попал под раздачу эвакуатор "Mercedes", затем досталось внедорожнику "Jeep" и легковушке "Renault". Оставить многотонную машину смог лишь другой грузовик-бетоновоз.

Наиболее сильно досталось легковушке, ведь ее по сути смяло в лепешку между двумя грузовиками.

Водителя Рено госпитализировали в тяжелом состоянии, остальные участники ДТП от помощи врачей отказались.

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель наехал на оборвавшиеся провода троллейбусной линии, отчего машину подбросило в воздух на ровном месте.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".