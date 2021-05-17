Автомобиль подбросило в воздух: в Киеве пьяный водитель угодил в "болливудское" ДТП и пытался свалить ответственность на жену (видео)

В Киеве на Северном мосту произошло неожиданное ДТП. Водитель легковушки Toyota наехал на оборвавшиеся провода троллейбусной линии, отчего автомобиль подбросило в воздух и перевернуло.

Кадрами происшествия поделилась пресс-служба столичной патрульной полиции.

Однако на этом история не заканчивается. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Он быстро пересадил за руль свою жену, которая находилась в авто вместе с ним, а сам попытался сбежать с места происшествия.

Тем не менее, полицейские его догнали и задержали.

От прохождения теста на драггере мужчина отказался и пытался свалить ответственность на свою вторую половинку.

Впрочем, полицейские все равно составили на него три админпротокола: за вождение в нетрезвом виде, нарушение ПДД, приведшее к ДТП и вождение без прав.

Как сообщалось ранее, утром в понедельник в Ровенской области перевернулся автобус с двадцатью людьми в салоне, четверо пассажиров попали в больницу.