Под Ровно перевернулся пассажирский автобус с десятками людей в салоне (фото)

На Ровенщине, в селе Мирогоща в Дубенском районе, утром в понедельник, 17 мая, перевернулся автобус с двадцатью людьми в салоне, четверо пассажиров попали в больницу

Об этом сообщает полиция Ровенской области в Facebook.

"ДТП произошло около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением "Дубно-Ровно", избегая столкновения с легковушкой, что выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был трезв. На данный момент движение на трассе, где произошла авария, затруднено.

Как сообщал "Телеграф", на Львовщине неподалеку от села Розвадов в Стрыйском районе в автобусе "Mersedes IRIZAR" произошел пожар.