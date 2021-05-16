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Выгорел дотла: под Львовом загорелся автобус с двадцатью пассажирами (фото)

Выгорел дотла: под Львовом загорелся автобус с двадцатью пассажирами (фото)
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На Львовщине неподалеку от села Розвадов в Стрыйском районе в автобусе "Mersedes IRIZAR" произошел пожар.

Об этом 16 мая сообщили в ГУ ГСЧС Львовщины.

Около 5:10 в отделение ГСЧС сообщили о пожаре в автобусе. На момент возгорания в транспортном средстве были 20 пассажиров и двое водителей.

На место происшествия выехали спасатели и около 5:36 ликвидировали пожар.

На трассе Житомир-Черновцы столкнулись 3 автомобиля, после чего загорелись, погибли не менее 4 человек

Огнем был уничтожен моторный отсек, а также 27 кресел и обшивка в салоне площадью 18 кв. м.

Во время пожара никто из пассажиров не пострадал.

На данный момент детали инцидента и его причины устанавливают эксперты.

Кадры с места произошедшего:

Напомним, как 15 мая, в Одессе произошла авария во время которой автомобиль опрокинуло на крышу.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Львов, Автобус.
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