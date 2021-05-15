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Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)

Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф

В субботу, 15 мая, на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП, в результате которого все три автомобиля – DAF, Opel Combo и MERCEDES Sprinter загорелись и четверо человек погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Как выяснили полицейские, прибывшие на место аварии, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на втречку, где столкнулся с грузовым микроавтобусом MERCEDES Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав другие две машины.

В результате столкновения все автомобили загорелись. По предварительным данным погибли четверо человек. Не исключено, что количество жертв может быть больше.

Как сообщал "Телеграф", поздним вечером в пятницу, 14 мая, в селе Мистки Луганской области произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля наехал на четверых подростков - один из них погиб, трое с травмами попали в больницу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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ДТП, Жертвы, Хмельницкая область, Фото, Аварии, Тройное ДТП.
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