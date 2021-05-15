На Луганщине пьяный лихач сбил группу подростков: много погибших и раненых (фото)

Поздним вечером в пятницу, 14 мая, в селе Мистки Луганской области произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля наехал на четверых подростков - один из них погиб, трое с травмами попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Авария случилась недалеко от 58-го дома по улице Покровской.

Выехавшие на место ЧП полицейские выяснили, что 34-летний житель села Круглое, сидя за рулем Renault Megane, и будучи явно подшофе, сбил группу подростков, которые шли по проезжей части.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте.

Еще трое подростков – 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девушки – попали в больницу с многочисленными переломами ног и рук. Младшая из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Телеграф", в Броварах пьяный подросток на автомобиле "Honda Accord" устроил смертельную аварию, столкнувшись "Chevrolet Lacetti".