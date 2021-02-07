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От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)

От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
18:52 Сегодня Телеграф Фото: Трибуна Бровары

В городе Бровары Киевской области нетрезвый подросток стал виновником смертельной аварии. 

Как пишет Трибуна Бровары, ДТП произошло на улице Киевской в районе Развилки 6 февраля около 22:40. 

Там столкнулись легковушки "Chevrolet Lacetti" и "Honda Accord". В автомобилях находились только водители, после происшествия их отвезли в больницу. 

По словам правоохранителей, оба автомобиля двигались в сторону Киева. Водитель Chevrolet остановился на Развилке, чтобы совершить разворот, но в это время в него сзади влетела Honda. 

Удар пришелся в левое заднее крыло Chevrolet. От столкновения автомобиль отбросило на 60 метров. 

Honda после удара выехала на обочину, где снесла дорожный знак и повредила светофор. 

ДТП в Броварах 6 февраля

Водитель "Шевроле", мужчина около 40 лет, скончался в больнице от полученных травм. 

В полиции Броваров позже заявили, что за рулем "Хонды" находился несовершеннолетний житель города 2004 года рождения. Помимо того, что у него не было прав на управление транспортным средством, так он еще и сел за руль в нетрезвом состоянии. 

Во время столкновения он двигался по улице на скорости около 160 км/ч. 

Теперь парню грозит от трех до восьми лет лишения свободы. 

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали семеро человек, в том числе двое детей.

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ДТП, Киевская область, Бровары.
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