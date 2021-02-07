От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)

В городе Бровары Киевской области нетрезвый подросток стал виновником смертельной аварии.

Как пишет Трибуна Бровары, ДТП произошло на улице Киевской в районе Развилки 6 февраля около 22:40.

Там столкнулись легковушки "Chevrolet Lacetti" и "Honda Accord". В автомобилях находились только водители, после происшествия их отвезли в больницу.

По словам правоохранителей, оба автомобиля двигались в сторону Киева. Водитель Chevrolet остановился на Развилке, чтобы совершить разворот, но в это время в него сзади влетела Honda.

Удар пришелся в левое заднее крыло Chevrolet. От столкновения автомобиль отбросило на 60 метров.

Honda после удара выехала на обочину, где снесла дорожный знак и повредила светофор.

Водитель "Шевроле", мужчина около 40 лет, скончался в больнице от полученных травм.

В полиции Броваров позже заявили, что за рулем "Хонды" находился несовершеннолетний житель города 2004 года рождения. Помимо того, что у него не было прав на управление транспортным средством, так он еще и сел за руль в нетрезвом состоянии.

Во время столкновения он двигался по улице на скорости около 160 км/ч.

Теперь парню грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего пострадали семеро человек, в том числе двое детей.