На ровном месте: одесситов возмутило фееричное ДТП с переворотом (видео момента)

В Одессе в субботу, 15 мая, на улице Балковской произошло ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля на крышу.

Видео аварии, снятое на авторегистратор, опубликовал местный Telegram-канал "Х***ая Одесса".

На записи видно, что автомобиль начал тормозить для разворота, причем на специально оборудованном для проезда инвалидных колясок пешеходном переходе, и почти остановился, так как место не предусматривает разворота таких крупногабаритных транспортных средств. В этот момент его догнала сзади следующая за ним машина.

Удар фактически пришелся по касательной, однако был такой силы, что "догнавшая" машина получила повреждения передней левой части кузова, а получивший удар автомобиль выкинуло на встречную полосу и перевернуло на крышу.

Как пишут одесситы, на этом участке дороги недобросовестные автомобилисты регулярно разворачиваются, и как результат – "одному не повезло".

Также в комментариях разгорелась полемика - кто виноват и в какой степени.

Как сообщалось, 12 мая утром в Киеве пьяный водитель перевернул бетономешалку и попал в больницу.