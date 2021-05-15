Скачать
Суббота, 15.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Советник Ермака рассказал, как в Украине будут бороться с олигархами
Советник Ермака рассказал, как в Украине будут бороться с олигархами
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
"Лестер" одержал невероятную победу над "Челси", впервые выиграв Кубок Англии (видео ключевых моментов)
"Лестер" одержал невероятную победу над "Челси", впервые выиграв Кубок Англии (видео ключевых моментов)
Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве
Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве

На ровном месте: одесситов возмутило фееричное ДТП с переворотом (видео момента)

На ровном месте: одесситов возмутило фееричное ДТП с переворотом (видео момента)
23:28 Сегодня Телеграф скриншот

В Одессе в субботу, 15 мая, на улице Балковской произошло ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля на крышу.

Видео аварии, снятое на авторегистратор, опубликовал местный Telegram-канал "Х***ая Одесса".

На записи видно, что автомобиль начал тормозить для разворота, причем на специально оборудованном для проезда инвалидных колясок пешеходном переходе, и почти остановился, так как место не предусматривает разворота таких крупногабаритных транспортных средств. В этот момент его догнала сзади следующая за ним машина.

Удар фактически пришелся по касательной, однако был такой силы, что "догнавшая" машина получила повреждения передней левой части кузова, а получивший удар автомобиль выкинуло на встречную полосу и перевернуло на крышу.

Как пишут одесситы, на этом участке дороги недобросовестные автомобилисты регулярно разворачиваются, и как результат – "одному не повезло".

Одесса_ДТП_комменты

Одесса_ДТП_комменты_2

Также в комментариях разгорелась полемика - кто виноват и в какой степени.

Одесса_ДТП_комменты_3Одесса_ДТП_комменты_4

Как сообщалось, 12 мая утром в Киеве пьяный водитель перевернул бетономешалку и попал в больницу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 185

Все по теме:

Одесса, ДТП, Пешеходный переход, Разворот, Балковская, перевертыш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одессу среди ночи переполошил вой сирены, причины называются разные (видео)
02 После новой смертельной стычки Израиля и Палестины в дело решили вмешаться США
03 "Эта корона твоя": "Мисс Украина" Лиза Ястремская в алом вечернем платье заворожила поклонников (фото)
04 Армения перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух: что сейчас происходит в Карабахе
05 В Киеве открыли легальное казино: первая ночь прошла там с шампанским и без масок (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
В Киеве взрыв потряс многоэтажку: жители подозревают соседа-неадеквата (эксклюзивные фото)
В Киеве взрыв потряс многоэтажку: жители подозревают соседа-неадеквата (эксклюзивные фото)
Ни танки, ни пропагандисты не помогут: в Украине отреагировали на слова Путина об &quot;антиподе России&quot;
Ни танки, ни пропагандисты не помогут: в Украине отреагировали на слова Путина об "антиподе России"
Сравнялась с землей: Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в Газе (фото, видео)
Сравнялась с землей: Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в Газе (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь