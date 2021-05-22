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За секунду - в щепки: момент смертельного ДТП под Киевом попал на видео

За секунду - в щепки: момент смертельного ДТП под Киевом попал на видео
12:03 Сегодня Телеграф

В смертельной аварии на Одесской трассе с участием Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz C-Class поздним вечером в пятницу, 21 мая, погибли два человека – военнослужащий, сидевший за рулем Chevrolet, и пассажир Mercedes.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

"В результате ДТП два человека погибли. Водителя Mercedes с различными степенями тяжести травмами были госпитализированы в больницу", - уточнили в полиции.

В ведомстве подтвердили, что водитель автомобиля Chevrolet разворачиваясь, послужил преградой для Mercedes.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль сносит второй с трассы и тот разлетается в щепки.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 мая на Львовщине в селе Козева Стрыйского района произошло ДТП: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате аварии погибли 2 человека.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Жертвы, Видео.
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