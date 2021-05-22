За секунду - в щепки: момент смертельного ДТП под Киевом попал на видео

В смертельной аварии на Одесской трассе с участием Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz C-Class поздним вечером в пятницу, 21 мая, погибли два человека – военнослужащий, сидевший за рулем Chevrolet, и пассажир Mercedes.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

"В результате ДТП два человека погибли. Водителя Mercedes с различными степенями тяжести травмами были госпитализированы в больницу", - уточнили в полиции.

В ведомстве подтвердили, что водитель автомобиля Chevrolet разворачиваясь, послужил преградой для Mercedes.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль сносит второй с трассы и тот разлетается в щепки.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 мая на Львовщине в селе Козева Стрыйского района произошло ДТП: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате аварии погибли 2 человека.