Унесло на десятки метров: под Киевом Mercedes на скорости разнес Chevrolet, есть жертвы (фото)

Поздним вечером в пятницу, 21 мая, под Киевом, на трассе в сторону Одессы, возле села Путровка (Васильковский район), водитель Chevrolet Lacetti, разворачиваясь, не заметил Mercedes-Benz C-Class, который гнал на скорости 100 км/ч, в результате Chevrolet получил удар в бок, водитель погиб.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Удар был такой силы, что Chevrolet отбросило на 30 метров от места. Погибший водитель оказался военным.

Кроме того, водитель и пассажир Mercedes получили травмы. Их госпитализировали.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 19 мая на Львовщине в селе Козева Стрыйского района произошло ДТП: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись три авто Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. В результате аварии погибли 2 человека.

Также в ночь на среду, 19 мая, на Столичном шоссе на окраине Киева столкнулась легковушка с мотоциклом, вследствие чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.