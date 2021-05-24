В Киеве выпивший водитель Ford насмерть сбил женщину и удрал: задержать его помогли киевляне (фото с места ДТП)

Ночью 23 мая в Голосеевском районе Киева произошло ДТП: водитель Ford насмерть сбил пожилую женщину и пытался убежать с места преступления.

Сообщает корреспондент "Телеграфа" с места ДТП.

Происшествие произошло на Теремках на улице Касияна. После наезда на женщину 1953 года рождения водитель скрылся с места аварии. В результате в столице объявили план перехвата для задержания беглеца и примерно через 10-15 минут на улице Героев Обороны его задержали.

В задержании правоохранителям помогли граждане.

После прохождения проверки на алкотестере выяснилось, что 40-летний водитель находится в состоянии опьянения. Далее его направили на медэкспертизу и к наркологу.

На данный момент начато расследование происшествия.

Кадры с места аварии:

Напомним, что 22 мая в Киеве девушка решила перейти дорогу в неположенном месте, разговаривая по телефону и чуть не лишилась жизни.

Фото: Василий Мозговой