Попала в "мертвую зону": бетономешалка переехала девушку в Киеве (видео момента)

В Киеве девушка решила перейти дорогу в неположенном месте, разговаривая по телефону. Это едва не стоило ей жизни.
Кадрами происшествия делится пресс-служба Патрульной полиции.
Отмечается, что происшествие произошло на улице Ивана Сирка в 30-40 метрах от пешеходного перехода.
На кадрах видно, что девушка переходила дорогу по проезжей части и на несколько секунд остановилась перед многотонной бетономешалкой, оказавшись в "слепой зоне" водителя. Неожиданную преграду грузовик даже не заметил.
Очевидно, что ей сильно повезло оказаться не непосредственно под колесами, а между ними, иначе последствия могли бы быть намного хуже.
Пострадавшую доставили в больницу с травмами.
"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимательности и легкомыслия", - отметил глава Патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Как сообщалось ранее, "полковник милиции" устроила погром на парковке в Киеве.