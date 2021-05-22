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Попала в "мертвую зону": бетономешалка переехала девушку в Киеве (видео момента)

Попала в "мертвую зону": бетономешалка переехала девушку в Киеве (видео момента)
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве девушка решила перейти дорогу в неположенном месте, разговаривая по телефону. Это едва не стоило ей жизни. 

Кадрами происшествия делится пресс-служба Патрульной полиции. 

Отмечается, что происшествие произошло на улице Ивана Сирка в 30-40 метрах от пешеходного перехода.

На кадрах видно, что девушка переходила дорогу по проезжей части и на несколько секунд остановилась перед многотонной бетономешалкой, оказавшись в "слепой зоне" водителя. Неожиданную преграду грузовик даже не заметил. 

Очевидно, что ей сильно повезло оказаться не непосредственно под колесами, а между ними, иначе последствия могли бы быть намного хуже. 

Пострадавшую доставили в больницу с травмами. 

"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимательности и легкомыслия", -  отметил глава Патрульной полиции Алексей Билошицкий. 

Как сообщалось ранее, "полковник милиции" устроила погром на парковке в Киеве

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Нацполиция.
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