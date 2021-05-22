Попала в "мертвую зону": бетономешалка переехала девушку в Киеве (видео момента)

В Киеве девушка решила перейти дорогу в неположенном месте, разговаривая по телефону. Это едва не стоило ей жизни.

Кадрами происшествия делится пресс-служба Патрульной полиции.

Отмечается, что происшествие произошло на улице Ивана Сирка в 30-40 метрах от пешеходного перехода.

На кадрах видно, что девушка переходила дорогу по проезжей части и на несколько секунд остановилась перед многотонной бетономешалкой, оказавшись в "слепой зоне" водителя. Неожиданную преграду грузовик даже не заметил.

Очевидно, что ей сильно повезло оказаться не непосредственно под колесами, а между ними, иначе последствия могли бы быть намного хуже.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимательности и легкомыслия", - отметил глава Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как сообщалось ранее, "полковник милиции" устроила погром на парковке в Киеве.