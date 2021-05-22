"Полковник милиции" устроила погром на парковке в Киеве (видео)

В Киеве пьяная автоледи въехала в несколько припаркованных автомобилей, а затем, заехав внутрь двора, врезалась в забор.

Об этом сообщает ГО "Варта Голосієво" в Фейсбук.

"На Лобановского 150, бухущая барышня на KIA (AH4207OA) прошлось по нескольким припаркованным автомобилям. Вначале со стороны улицы, а потом поехала внутрь двора, где кроме автомобилей вьехала еще и в забор", - сказано в сообщении.

При попытке остановить неконтролируемое разрушение женщина нахамила, представившись "полковником милиции". Насколько эта информация соответствует действительности - пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием "Шевроле" и "Мерседеса", в результате ДТП погибло два человека.

Позже в сети показали кадры момента столкновения.