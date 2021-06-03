Перевернувшаяся фура полностью перекрыла трассу под Одессой (фото, видео)

На трассе Одесса-Южный неподалеку от остановки Фонтанка-3 произошла авария с фурой в результате чего она перевернулась и перекрыла дорогу.

Об этом 3 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса Инфо". Там также поделились кадрами с места инцидента.

Сообщается, что в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся и опрокинулся на левый бок, преградив тем самым проезд на всей дороге.

Фото и видео с места событий:

Отметим, что в перевернувшейся фуре по данным местного Телеграм-канале "Х**вая Одесса" находился груз из стеклянных банок.

Карта пробок в районе места происшествия:

На данный момент на места ДТП работают правоохранители. Данные о жертвах и пострадавших уточняются. Также устанавливаются причины аварии.

Напомним, что в Харькове 2 июня, трамвай сошел с рельсов и повалил столб электропередач, в результате чего пострадала женщина.