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Среда, 02.06.2021
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Вот это дрифт: в Харькове трамвай сошел с рельс и повалил электроопору, есть пострадавшие (фото, видео)

Вот это дрифт: в Харькове трамвай сошел с рельс и повалил электроопору, есть пострадавшие (фото, видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф

В Харькове в среду, 2 июня, трамвай сошел с рельсов и повалил столб электропередач, в результате чего пострадала женщина.

Соответствующие фото и видео публикуют в харьковских Telegram-каналах.

"Лютый дрифт", - пишут в Telegram-канале "Труха Харьков".

ДТП в Харькове

На кадрах видно, как столб электропередач валяется на земле. Трамвай довольно серьезно сошел с рельсов, перегородив несколько рельсовых полос.

Результатом ЧП стали оборванная линия передач, сбитый электростолб. К счастью, обошлось без жертв, но с пострадавшими - пострадала бабушка, она ударилась головой.

Как сообщал "Телеграф", в Харькове на окружной дороге произошло летальное ДТП: автомобиль Volkswagen Passat влетел в биллборд и взорвался. В результате аварии водитель транспортного средства скончался на месте.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 94

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ДТП, Харьков, Видео, Трамваи, Фото.
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