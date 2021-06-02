Вот это дрифт: в Харькове трамвай сошел с рельс и повалил электроопору, есть пострадавшие (фото, видео)

В Харькове в среду, 2 июня, трамвай сошел с рельсов и повалил столб электропередач, в результате чего пострадала женщина.

Соответствующие фото и видео публикуют в харьковских Telegram-каналах.

"Лютый дрифт", - пишут в Telegram-канале "Труха Харьков".

На кадрах видно, как столб электропередач валяется на земле. Трамвай довольно серьезно сошел с рельсов, перегородив несколько рельсовых полос.

Результатом ЧП стали оборванная линия передач, сбитый электростолб. К счастью, обошлось без жертв, но с пострадавшими - пострадала бабушка, она ударилась головой.

Как сообщал "Телеграф", в Харькове на окружной дороге произошло летальное ДТП: автомобиль Volkswagen Passat влетел в биллборд и взорвался. В результате аварии водитель транспортного средства скончался на месте.