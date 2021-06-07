На Львовщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: двое погибших (фото)

На Львовщине вечером 6 июня вблизи с. Бабина Самборского района на автодороге Н-13 "Львов-Самбор-Ужгород" произошло ДТП: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль из-за чего погибли два человека.

Об этом 7 июня сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу.

По данным полиции Львовщины, во время столкновения автомобиля ВАЗ-2109 ("Лада"), под управлением 20-летнего местного жителя и микроавтобуса "Volkswagen Transporter" за рулем которого был 18-летний житель района, погибли водитель "Лады" и 16-летний пассажир легковушки.

В то же время водитель и трое пассажиров "Volkswagen" в возрасте 17, 18 и 28 лет с травмами разной тяжести были доставлены в больницу.

Напомним, что в ночь на 6 июня в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП: столкнулись сразу три машины.