Их было 13: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП с легковушкой на Киевщине (фоторепортаж)

В полиции рассказали подробности резонансного ДТП в Киевской области, где по дороге с отдыха на реке перевернулась легковушка со множеством пассажиров.

Как сообщили "Телеграфу" в пресс-службе полицейского главка области, ДТП произошло 11 июля около 20:00 на дороге, ведущей от Мартусовки к Процеву - близ села Ревное.

Людей в легковушке с польскими номерами было не 12, как сообщали ранее, а 13.

Вероятно, 33-летний водитель не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось. Он, а также его 7-летний пассажир скончались до приезда медиков. Еще четверых человек, в том числе и ребенка, увезли автомобили скорой помощи. Остальных доставали спасатели.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводят расследование, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Днепре при заезде на Кайдакский мост с него сорвался, упал и перевернулся микроавтобус Renault. В Сети появилось видео момента падения.