Чудом никто не погиб: в Днепре микроавтобус слетел с моста и перевернулся (видео момента)

В Днепре при заезде на Кайдакский мост с него сорвался и упал микроавтобус Renault. Водитель не пострадал. В Сети появилось видео момента падения.

Его опубликовали в одном из Телеграм-каналов города.

Микроавтобус серьезно поврежден. Как понятно из видео, водитель не справился с управлением.

На месте работают сотрудники национальной полиции и скорая помощь. На Кайдакском мосту трехрядное движение в обе стороны. Точную причину произошедшего установят правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что на дороге Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

В Перу автобус сорвался с горной дороги в пропасть - погибли 17 человек, еще 7 пострадали.