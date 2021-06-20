Соломия Витвицкая отреагировала на критику за откровенные наряды в эфирах новостей: "Чего греха таить" (фото, видео)

Украинская журналистка и ведущая "ТСН" на телеканале "1+1" Соломия Витвицкая, которая ранее поделилась деталями развода с режиссером Владом Кочатковым после 7 лет брака, не скрывает того, что любит подчеркивать некоторые части своего тела соблазнительными нарядами.

Так, ведущей Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" телеведущая рассказала, что ее часто отмечают и критикуют за откровенные декольте.

"Чего греха таить", - ответила Витвицкая.

Журналистка призналась, что однажды прочитала комментарии под выпуском "ТСН", где она действительно была одета в откровенное платье: "Баталии просто шли. Кто-то писал, что не может сосредоточиться на новостях, а кто-то писал: "Если не нравится, переключайте, а нам все хорошо"".

Напомним, что однажды в прямом эфире выпуска новостей Соломия Витвицкая попала в курьезную ситуацию. Ведущая сняла туфли и ее ноги попали в объектив оператора. В интервью для "Телеграфа" журналистка рассказала, что помогло ей преодолеть этот неловкий момент.