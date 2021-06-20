Леся Никитюк рассказала, какой драгоценный подарок она сделала родителям на рубиновую свадьбу (фото, видео)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая покорила мужской пол горячим образом рыбачки, рассказала, какой подарок сделала своим любимым родителям, которые 7 июня отметили 40-летнюю годовщину свадьбы.

В интервью Екатерине Осадчей в передаче "Світське життя" ведущая "Хто зверху" вспомнила, что когда она с братом были маленькие, их дом ограбили и украли золотые обручальные кольца родителей. Поэтому в этом году она решила подарить родным людям серебряные украшения.

Фото подарка и само поздравления телеведущая ранее опубликовала в Инстаграме.

"Сегодня они празднуют годовщину свадьбы! 40 лет вместе, в горе и радости в бедности и не слишком богатстве. Мама Кэт и Ив-Сент-Иван чтобы вы мне были здоровы.

Есть у вас невестка,

Приведу вам зятя

пусть поцелуются

Ваня и Катя", - написала тогда Никитюк.

Ранее Леся Никитюк показала первые кадры со съемок нового сезона программы "Хто зверху" с Сергеем Притулой.