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Леся Никитюк рассказала, какой драгоценный подарок она сделала родителям на рубиновую свадьбу (фото, видео)

Леся Никитюк рассказала, какой драгоценный подарок она сделала родителям на рубиновую свадьбу (фото, видео)
Обновлено 08:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram Леси Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая покорила мужской пол горячим образом рыбачки, рассказала, какой подарок сделала своим любимым родителям, которые 7 июня отметили 40-летнюю годовщину свадьбы.

В интервью Екатерине Осадчей в передаче "Світське життя" ведущая "Хто зверху" вспомнила, что когда она с братом были маленькие, их дом ограбили и украли золотые обручальные кольца родителей. Поэтому в этом году она решила подарить родным людям серебряные украшения.

Фото подарка и само поздравления телеведущая ранее опубликовала в Инстаграме.

"Сегодня они празднуют годовщину свадьбы! 40 лет вместе, в горе и радости в бедности и не слишком богатстве. Мама Кэт и Ив-Сент-Иван чтобы вы мне были здоровы.

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Есть у вас невестка,

Приведу вам зятя

пусть поцелуются

Ваня и Катя", - написала тогда Никитюк.

Ранее Леся Никитюк показала первые кадры со съемок нового сезона программы "Хто зверху" с Сергеем Притулой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Родители, Леся Никитюк.
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