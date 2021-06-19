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"В цвет неба": беременная Катя Осадчая очаровала поклонников снимками из Одессы

"В цвет неба": беременная Катя Осадчая очаровала поклонников снимками из Одессы
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Телеведущая Екатерина Осадчая даже во время беременности успевает за всеми новостями украинского шоу-бизнеса. Не успела она вернуться с Турции, как с рабочей поездкой отправилась в солнечную Одессу.

Перед съемками ведущая не могла не прогуляться по городу, и даже заглянула на пляж. Осадчая прогулялась по пляжу Ланжерон и успела сделать несколько снимков возле культовой достопримечательности города – "Дома Солнца".

На снимках телезвезда позирует в милом клетчатом сарафанчике голубого цвета, с открытыми плечами и рукавами воланами. Несмотря на свободный крой платья, Екатерине не удалось скрыть уже довольно большой беременный животик. 

"В цвет неба. Традиционное фото у двери" - подписала фото Осадчая. 

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Ранее, "Телеграф" писал, что Катя Осадчая показала, как сейчас выглядит ее старший сын Илья.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 240

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Одесса, Беременность, Екатерина Осадчая.
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