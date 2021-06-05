"Одно лицо": беременная Осадчая впервые показала своего взрослого сына (фото)

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно сообщила о своей беременности третьим ребенком, впервые за долгое время поделилась фото своего старшего сына Ильи, который на днях стал выпускником киевской частной школы International School - QSI.

"Мой выпускник. будто только у меня был выпускной, а уже у Ильи :) и будто только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом", - написала ведущая программы "Світське життя" в новом посте в соцсети Инстаграм, прикрепив три фото юноши.

Подписчики отметили сходство во внешности матери и сына.

В 2001 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена и народного депутата от "Партії зелених" Олега Полищука. В сентябре 2002 года родился сын Илья. Развелась Екатерина с мужем в 2004 году.

Источник фото: Одна Минута

Также у ведущей есть младший сын Иван (2017), которого Осадчая родила от украинского телеведущего и актера Юрия Горбунова мужа.

Известно, что звездные супруги не показывают лицо своего 4-летнего сына, но телеведущие часто делятся фото мальчика со спины.