"Ты праздник, который каждый день со мной": Остапчук мило поздравил дочь с 8-летием (фото, видео)

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно спародировал Ольгу Фреймут с мороженым, в субботу, 5 июня, трогательно поздравил свою дочь Эмилию с днем рождения - девочке исполнилось 8 лет.

В честь праздника шоумен опубликовал в сториз Инстаграма архивные фото и видео с Эмилией, сделанные в разные годы ее жизни.

"8 лет назад родилась моя принцесса. Ты праздник, который каждый день со мной. Ты моя superstar. Ты - моя Белль. И моя Ельза. Люблю тебя всегда. Твои мечты обязательно сбудутся. Жду первый концерт на новом пианино", - подписал кадры Владимир.

Напомним, что с 2007 года Владимир Остапчук был женат на Елене Войченко. В этом браке у пары появилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван-Александр (2018). В 2019 году супруги развелись.

С октября 2020 года шоумен состоит в браке с киевским нотариусом Кристиной Горняк.