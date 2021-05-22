"А якшо льопне, то...": Остапчук потроллил Фреймут из-за мороженного (видео)

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно выпустил пародию на клип Насти Каменских "Девочки рулят", продолжает традицию.

Популярный шоумен в очередной раз потроллил свою коллегу, телеведущую Ольгу Фреймут. В пятницу, 21 мая, экс-"ревизор" опубликовала новый видеоурок по этике, показав, как правильно кушать мороженное.

"Прикрываться руками? Не есть публично? Нет. Мороженое в стаканчике можно облизывать. Те, кто считает это неприличным - имеет сексистские взгляды", - поделилась Фреймут с фолловерами.

View this post on Instagram A post shared by FreimutOlia (@freimutolia)

В комментариях Остапчук написал "хм", интригуя подписчиков "ответочкой".

На следующий день Владимир все же разместил пародию.

"Мороженное нужно есть открыто, облизывать. А если льопне, то...", - говорит шоумен, показывая при этом свою версию под саундтрек из эротического фильма "50 оттенков серого."

View this post on Instagram A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Напомним, что ранее Остапчук потроллил Фреймут за алкогольный этикет.