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"А якшо льопне, то...": Остапчук потроллил Фреймут из-за мороженного (видео)

"А якшо льопне, то...": Остапчук потроллил Фреймут из-за мороженного (видео)
19:11 Сегодня Телеграф

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно выпустил пародию на клип Насти Каменских "Девочки рулят", продолжает традицию.

Популярный шоумен в очередной раз потроллил свою коллегу, телеведущую Ольгу Фреймут. В пятницу, 21 мая, экс-"ревизор" опубликовала новый видеоурок по этике, показав, как правильно кушать мороженное.

"Прикрываться руками? Не есть публично? Нет. Мороженое в стаканчике можно облизывать. Те, кто считает это неприличным - имеет сексистские взгляды", - поделилась Фреймут с фолловерами.

 
 
 
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В комментариях Остапчук написал "хм", интригуя подписчиков "ответочкой".

На следующий день Владимир все же разместил пародию.

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"Мороженное нужно есть открыто, облизывать. А если льопне, то...", - говорит шоумен, показывая при этом свою версию под саундтрек из эротического фильма "50 оттенков серого."

 
 
 
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Напомним, что ранее Остапчук потроллил Фреймут за алкогольный этикет

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 169

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Ольга Фреймут, Мороженное, Владимир Остапчук.
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