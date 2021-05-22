"Вау, Настя": Анастасии Приходько поразила фанов откровенным снимком в Инстаграм

Украинская певица Анастасия Приходько - многодетная мама. Артистка воспитывает троих деток, самый младший из которых родился 25 марта 2021 года. Анастасия следит за своей фигурой, поэтому с виду так и не скажешь, что у нее вообще есть детки.

На своей странице в Инстаграм Приходько решила поразить своих поклонников еще больше, и опубликовала довольно откровенный кадр. На нем певица предстала с обнаженной грудью, которую прикрыла руками. Особый акцент на фото - это красная помада на губах и красные брюки.

Также, на снимке можно хорошо рассмотреть татуировки Анастасии, которые у нее набиты на руках.

В комментариях подписчики отметили, что артистка очень хорошо выглядит. А по количеству "вау" по фото, можно сделать вывод, что фаны не ожидали подобной откровенности от любимицы.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Приходько призналась, что она очень азартный человек.