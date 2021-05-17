"Это вообще зло": Анастасия Приходько порассуждала о казино и азарте

Украинская певица Анастасия Приходько ведет на своей странице в Инстаграм мини-блог, в котором рассказывает о своей жизни своим поклонникам. В одном из своих постов артистка вспомнила, как посетила казино в Америке.

Анастасия призналась, что очень азартный человек, да и она очень рада, что их закрыли.

"Хочу сказать что мне, категорически нельзя посещать такие заведения! Я безумно азартный человек" - пишет Приходько.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Напомним, что 25 марта 2021 года Анастасия стала мамой в третий раз. Целый месяц после рождения малыша артистка скрывала любую информацию о поле и имени новорожденного. А 25 апреля призналась, что родила здорового мальчика, которого назвали Лука.