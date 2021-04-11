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Анастасия Приходько скрывала от семьи участие в популярном шоу

Анастасия Приходько скрывала от семьи участие в популярном шоу
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

10 апреля на телеканале "Украина" состоялся финал популярного вокального шоу "Маска", в котором по итогам голосования победило Солнце, в костюме которого скрывалась украинская певица Злата Огневич. 

Сразу после финала, вышло пост-шоу, на котором звездные детективы вместе с Владимиром Остапчуком поговорили с участниками и организаторами проекта. Пришла на шоу и таинственная Бабка, а точнее певица, которая под этой маской скрывалась - Анастасия Приходько. Отметим, что она стала одной из самых обсуждаемых участников. 

На момент съемок шоу Анастасия была беременна третьим ребенком, однако сначала эту информацию певица опровергала. А вот на пост-шоу призналась, что родила. Но вот кого, не сказала.

Настя Приходько призналась на сцену шоу она выходила, будучи на большом сроке беременности. Чтобы скрыть ее участие в шоу, она отказалась от всех пиарщиков, а во всем ей помогал ее супруг Александр. А ее детки, дочь Нана и сын Гордей вообще думали, что мама - Лягушонок.

Что известно о семье Анастасии Приходько:

Артистка второй раз замужем и у нее двое (уже трое) деток: в 2010 году Анастасия родила дочь Нану от первого супруга - предпринимателя Нури Кухилавы, и в 2015 году родила сына Гордея от второго супруга Александра. 

Роман с абхазским предпринимателем Нури Кухилавой начался в 2009 году, но не закончился браком. В 2013 году пара рассталась. В сети ходило много информации об изменах Нури и сложных отношениях Насти с мамой мужчины. 

 
 
 
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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

В том же 2013-м она вышла замуж за своего одноклассника Александра, который был ее первой любовью в школе. Летом 2015-го певица стала мамой во второй раз, родив мужу сына Гордея. 

 
 
 
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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 74

Все по теме:

Беременность, Шоу, Маска, Певица, Анастасия Приходько.
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