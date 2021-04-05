В ракете пилота нет: Приходько расстроила фанов шоу "Маска"

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая покинула гипершоу "Маска" в шаге от финала, опровергла новость о своей беременности, которую звездные детективы приписывали участнице в костюме "Бабки" - именно под ним скрывалась исполнительница хита "Мамо". Отметим, что покидая шоу Приходько официально не подтвердила новость об интересном положении и сохраняла интригу до 5 апреля.
В понедельник на своей личной странице в Инстаграме певица выложила видео, в котором поблагодарила всех причастных к проекту "Маска", а также ответила подписчикам, есть ли "пилот в ракете".
"Ну как видите, какая фигура - тоненькая, утонченная... что вы это вот. Не видите, что я не беременна? Не беременна я. Ой родной, не расстраивайся", - обратилась к поклоннику Настя.
View this post on Instagram
Напомним, что в одном из эфиров шоу "Маска" его ведущий Владимир Остапчук сообщил всем присутствующим в зале, что одна из участниц находится в положении. Так ли это на самом деле, возможно, узнаем в финале проекта, которое состоится в эту субботу 10 апреля. Следите за новостями "Телеграфа", чтобы узнать, кто стал победителем первого сезона гипершоу.
View this post on Instagram
Ранее Владимир Остапчук рассказал, что он не знал, кто находится под "масками" до момента разоблачения.