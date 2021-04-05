В ракете пилота нет: Приходько расстроила фанов шоу "Маска"

Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая покинула гипершоу "Маска" в шаге от финала, опровергла новость о своей беременности, которую звездные детективы приписывали участнице в костюме "Бабки" - именно под ним скрывалась исполнительница хита "Мамо". Отметим, что покидая шоу Приходько официально не подтвердила новость об интересном положении и сохраняла интригу до 5 апреля.

В понедельник на своей личной странице в Инстаграме певица выложила видео, в котором поблагодарила всех причастных к проекту "Маска", а также ответила подписчикам, есть ли "пилот в ракете".

"Ну как видите, какая фигура - тоненькая, утонченная... что вы это вот. Не видите, что я не беременна? Не беременна я. Ой родной, не расстраивайся", - обратилась к поклоннику Настя.

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Напомним, что в одном из эфиров шоу "Маска" его ведущий Владимир Остапчук сообщил всем присутствующим в зале, что одна из участниц находится в положении. Так ли это на самом деле, возможно, узнаем в финале проекта, которое состоится в эту субботу 10 апреля. Следите за новостями "Телеграфа", чтобы узнать, кто стал победителем первого сезона гипершоу.

View this post on Instagram A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Ранее Владимир Остапчук рассказал, что он не знал, кто находится под "масками" до момента разоблачения.