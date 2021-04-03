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"Мы ни сном, ни духом": Владимир Остапчук приоткрыл тайны шоу "Маска"

"Мы ни сном, ни духом": Владимир Остапчук приоткрыл тайны шоу "Маска"
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский шоумен, ведущий гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук приоткрыл занавес тайн популярного шоу.

На своей странице в Инстаграм телеведущий решил пообщаться со своими подписчиками и запустил опросник в сторис. Естественно не обошлось без вопросов связанных с шоу "Маска", а именно насколько сложно знать, кто скрывается под маской, но не иметь возможности рассказать об этом. 

Владимир рассказал, что за разглашение этой информации предусмотренны такие штрафы, что желание отпадает. Да и ему интересно читать комментарии с предположениями. 

После, у Остапчука уточнили, знал ли он, кто под масками до начала съемок. Оказывается, ведущий, как и детективы, узнавал кто прячется под костюмом, только после того, как этого участника решили разоблачить. Остапчук рассказал, что об участниках знали только создатели костюмов, продюсеры, ну и тот, кто занимался подбором звезд. 

Напомним, что 3 апреля состоится полуфинал первого первого сезона гипершоу "Маска". Не пропустите!

Ранее, "Телеграф" писал, что в семье Остапчука случилось горе - в возрасте 95 лет скончалась его бабушка Ольга. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Шоу, Маска, Телеведущий, Владимир Остапчук.
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