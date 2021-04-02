Шоу "Маска": что известно о полуфинале первого сезона популярного проекта

Уже в эту субботу, 3 апреля, состоится полуфинал первого сезона гипершоу "Маска".
В новом выпуске звездных детективов и зрителей познакомят с новым героем проекта - энергичным Мохито.
Этот яркий участник заставит танцевать абсолютно каждого как в зрительном зале, так и дома перед телевизором. Он может разговорить каждого - недаром же скрывается под маской такого крепкого напитка.
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Также в новом выпуске детективы раскроют сразу 4 маски.
Яркое выступление героев шоу "Маска" состоится в субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина". Не пропустите!
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Напомним, что в 10 эфире шоу "Маска" проект покинул Иракли Макацария, который скрывался в костюме Сома.