Шоу "Маска": что известно о полуфинале первого сезона популярного проекта

Уже в эту субботу, 3 апреля, состоится полуфинал первого сезона гипершоу "Маска".

В новом выпуске звездных детективов и зрителей познакомят с новым героем проекта - энергичным Мохито.

Этот яркий участник заставит танцевать абсолютно каждого как в зрительном зале, так и дома перед телевизором. Он может разговорить каждого - недаром же скрывается под маской такого крепкого напитка.

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Также в новом выпуске детективы раскроют сразу 4 маски.

Яркое выступление героев шоу "Маска" состоится в субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина". Не пропустите!

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Напомним, что в 10 эфире шоу "Маска" проект покинул Иракли Макацария, который скрывался в костюме Сома.