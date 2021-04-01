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"Я открылась тебе немного больше": Юля "Зайка" Бильченко обратилась к "холостяку"

"Я открылась тебе немного больше": Юля "Зайка" Бильченко обратилась к "холостяку"
15:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram julz_seven

Участница 11 сезона "Холостяка" Юлия Бильченко, которая недавно показала приглашение на костюмированный бал, состоявшийся на проекте, поделилась своими чувствами к Михаилу Заливако.

На своей личной странице в Инстаграме 27-летняя девушка опубликовала пост, в котором призналась, что во время общения на балу она открылась 31-летнему мужчине немного больше.

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"Теперь ты знаешь, что моя мечта - любить и быть любимой", - написала Юля.

Контент-менеджер рассказала, что можно поставить любые цели, приложить усилия и достичь желаемого. А вот встретить любовь не так легко как кажется. Это большое счастье среди 8 миллиардов людей найти свою родную душу.

"Твой человек, так же искренен с тобой и ты любишь его НЕидеальность. И даже если весь мир будет против нас, мы все равно будем держаться за руку несмотря ни на что. Моя мечта - это взаимная ЛЮБОВЬ", - поделилась участница.

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Отметим, что Юля "Зайка" стала фавориткой не только поклонников шоу "Холостяк", но и его главного героя. Именно с ней первой Михаил поцеловался и устроил первое свидание на проекте.

5 выпуск популярного шоу "Холостяк-11" покажут 2 апреля на телеканале "СТБ" в 19:00. Не пропустите!

Напомним, что ранее Юлия раскрыла, что чувствовала во время первого поцелуя с Михаилом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 236

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Шоу, Холостяк, Юлия Бильченко, Юля Зайка.
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