"Первой всегда страшно": Юля из "Холостяка" рассказала о первом свидании с Михаилом (видео)

Первой быть всегда сложно, особенно когда не знаешь, чего ожидать. Такой опыт на себе испытала одна из участниц 11 сезона проекта "Холостяк", 27-летняя киевлянка Юлия Бильченко, которая запомнилась зрителям благодаря милому костюму Зайки.

Напомним, что во втором выпуске проекта девушке посчастливилось получить приглашение на первое свидание с героем Михаилом Заливако. Холостяк устроил Юлии роскошный шопинг и романтический ужин.

Как оказалось, перед встречей с Михаилом киевлянка очень нервничала, ведь это было первое свидание в 11 сезоне шоу.

"Мне так страшно, ну блин. Я не думала, что я буду первой. Тем более индивидуально, я не думала об этом. Первой всегда страшно на самом деле. Если бы уже какие-то девочки сходили на какие-то свидания и рассказали, как оно вообще есть - можно было бы морально к чему-то подготовиться. На первой вечеринке я чувствовала себя милой зайкой, а сейчас чувствую себя трусливой зайкой", - рассказала Юлия перед первым свиданием с Заливако.

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Несмотря на мандраж, девушка получила первую розу и осталась в проекте.

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Напомним, что Юлия Бильченко занимается контент-менеджментом, а также продажей вещей на маркетплейсах. Мечтает открыть свое рекламное агентство, а в мужчинах ценит добро, понимание и трудолюбие.

Сейчас на ее страницу в Инстаграме подписано более 20 тысяч пользователей.

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Кому из девушек не посчастливилось задержатся в реалити-шоу - узнайте в материалах "Телеграфа".