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Первая церемония роз на шоу "Холостяк": кто из девушек навсегда покинул проект (фото)

Первая церемония роз на шоу "Холостяк": кто из девушек навсегда покинул проект (фото)
Обновлено 00:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 12 марта, прошел второй выпуск популярного шоу на телеканале СТБ "Холостяк" с Михаилом Заливако.

Первое свидание холостяка состоялось с Юлией Бильченко, которая впечатлила Михаила при первой встрече, одевшись в костюм зайца. Харьковчанин подарил первую в 11 сезоне розу Юлии.

Первой участницей в 11 сезона, с которой попрощался Заливако, стала тиктокерша Елена Грива. Герой заподозрил, что девушка специально пришла на проект, чтобы стать более популярной.

На одном из свидании Михаил отправляет домой Ксению Павелко.

 
 
 
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A post shared by Ксения | Холостяк 11

Позже девушки узнали об остальных конкурентках, которые проживают в отдельном доме.

"Я считаю, что первое впечатление может быть обманчивым. И я бы хотел пообщаться с каждной больше, поэтому у нас два дома", - объяснился Михаил.

А вот Валентина несколько раз проговорила холостяку, что участницы пришли на проект только за пиаром пиаром. Он решил при всех выяснить, кого она имела в виду. После ухода Заливако девушки накинулись на Валю с вопросами.

Проект покинули студентка Ольга Дитковская и Валентина Петренко.

Первая церемония роз наступила!

Михаил пообщался с некоторыми девушками на индивидуальных встречах. С певицей Даной из группы "Селфи" пришлось попрощаться.

 Следующими на вылет стали участницы: 21-летняя Хана Мамедова, Анна Салтыкова из Бостона, Ульяна Корх.

Итоги второго выпуска шоу "Холостяк": в проекте остались по 10 участниц из каждого дома.

Все, что вы хотели знать об участницах 11 сезона "Холостяка", читайте в материалах "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 456

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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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