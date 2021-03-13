Первая церемония роз на шоу "Холостяк": кто из девушек навсегда покинул проект (фото)

В пятницу, 12 марта, прошел второй выпуск популярного шоу на телеканале СТБ "Холостяк" с Михаилом Заливако.
Первое свидание холостяка состоялось с Юлией Бильченко, которая впечатлила Михаила при первой встрече, одевшись в костюм зайца. Харьковчанин подарил первую в 11 сезоне розу Юлии.
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Первой участницей в 11 сезона, с которой попрощался Заливако, стала тиктокерша Елена Грива. Герой заподозрил, что девушка специально пришла на проект, чтобы стать более популярной.
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На одном из свидании Михаил отправляет домой Ксению Павелко.
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Позже девушки узнали об остальных конкурентках, которые проживают в отдельном доме.
"Я считаю, что первое впечатление может быть обманчивым. И я бы хотел пообщаться с каждной больше, поэтому у нас два дома", - объяснился Михаил.
А вот Валентина несколько раз проговорила холостяку, что участницы пришли на проект только за пиаром пиаром. Он решил при всех выяснить, кого она имела в виду. После ухода Заливако девушки накинулись на Валю с вопросами.
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Проект покинули студентка Ольга Дитковская и Валентина Петренко.
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Первая церемония роз наступила!
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Михаил пообщался с некоторыми девушками на индивидуальных встречах. С певицей Даной из группы "Селфи" пришлось попрощаться.
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Следующими на вылет стали участницы: 21-летняя Хана Мамедова, Анна Салтыкова из Бостона, Ульяна Корх.
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Итоги второго выпуска шоу "Холостяк": в проекте остались по 10 участниц из каждого дома.
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Все, что вы хотели знать об участницах 11 сезона "Холостяка", читайте в материалах "Телеграфа".