Шоу "Холостяк": кто первой ушел с проекта в 11 сезоне (фото)

В пятницу, 12 марта, стартовал второй выпуск романтического шоу "Холостяк" на телеканале "1+1".
Михаил Заливако устроил первое групповое свидание с участницами: предпринимательницей Валентиной, бывшей порноактрисой Анастасией, тиктокершей Еленой и бизнесвумен Алисой.
Индивидуальный разговор с Еленой, которая пока не имеет работы, но очень увлекается тиктокерством навели героя на обман и уличил девушку в самопиаре.
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В итоге Елена Грива первой покинула проект 11 сезон "Холостяка".
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Все, что вы хотели знать об участницах 11 сезона "Холостяка", читайте в материалах "Телеграфа".