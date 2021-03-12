Шоу "Холостяк": кто первой ушел с проекта в 11 сезоне (фото)

В пятницу, 12 марта, стартовал второй выпуск романтического шоу "Холостяк" на телеканале "1+1".

Михаил Заливако устроил первое групповое свидание с участницами: предпринимательницей Валентиной, бывшей порноактрисой Анастасией, тиктокершей Еленой и бизнесвумен Алисой.

Индивидуальный разговор с Еленой, которая пока не имеет работы, но очень увлекается тиктокерством навели героя на обман и уличил девушку в самопиаре.

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В итоге Елена Грива первой покинула проект 11 сезон "Холостяка".

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Все, что вы хотели знать об участницах 11 сезона "Холостяка", читайте в материалах "Телеграфа".