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Пятница, 12.03.2021
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Шоу "Холостяк": кто первой ушел с проекта в 11 сезоне (фото)

Шоу "Холостяк": кто первой ушел с проекта в 11 сезоне (фото)
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В пятницу, 12 марта, стартовал второй выпуск романтического шоу "Холостяк" на телеканале "1+1".

Михаил Заливако устроил первое групповое свидание с участницами: предпринимательницей Валентиной, бывшей порноактрисой Анастасией, тиктокершей Еленой и бизнесвумен Алисой.

Первое свидание на проекте "Холостяк-11": Михаил устроил шопинг одной из участниц

Индивидуальный разговор с Еленой, которая пока не имеет работы, но очень увлекается тиктокерством навели героя на обман и уличил девушку в самопиаре.

 
 
 
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В итоге Елена Грива первой покинула проект 11 сезон "Холостяка".

 
 
 
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Все, что вы хотели знать об участницах 11 сезона "Холостяка", читайте в материалах "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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